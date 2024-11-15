Украине и ее союзникам нужно помнить, что их время на исходе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Время для ВСУ, [президента Владимира] Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)», — высказался он.

Профессор подчеркнул, что решения для этого конфликта есть. Однако они «нестандартные», добавил Малинен.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее уличил Зеленского в крупном и «кровавом» воровстве. По его словам, действующий президент Украины украл больше всех предыдущих глав страны.

По его словам, офис Зеленского каждый месяц со всех госструктур получает десятки миллионов долларов, а доход с ТЦК насчитывает до четырех миллиардов долларов в год.