«Время не на его стороне». В США сделали новый прогноз о будущем Зеленского
Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки
Украине необходимо скорее принимать договоренность о мире. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.
По его словам, если бы Россия захотела вести полноценные боевые действия, она бы уже могла сровнять Киев с землей.
«Поэтому сделку необходимо заключать сейчас, пока не поздно. Зеленский отрицает территориальные уступки, намекая, что в дальнейшем попытаются их вернуть. Но даже если Зеленский согласится, никто не может ему гарантировать, что это он переживет. Время не на его стороне», — сказал полковник.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли еще 20 мая 2024 года. В прошлом году выборы в республике отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что украинский конфликт «отчасти под контролем».