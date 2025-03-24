Украине необходимо скорее принимать договоренность о мире. Об этом в эфире своего YouTube -канала заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

По его словам, если бы Россия захотела вести полноценные боевые действия, она бы уже могла сровнять Киев с землей.

«Поэтому сделку необходимо заключать сейчас, пока не поздно. Зеленский отрицает территориальные уступки, намекая, что в дальнейшем попытаются их вернуть. Но даже если Зеленский согласится, никто не может ему гарантировать, что это он переживет. Время не на его стороне», — сказал полковник.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли еще 20 мая 2024 года. В прошлом году выборы в республике отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что украинский конфликт «отчасти под контролем».