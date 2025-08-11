Депутат Дубинский: Зеленский сам виноват, что Украину не позвали на саммит

Президент Владимир Зеленский единолично виноват в том, что Украину не позвали на саммит на Аляске, цель которого — урегулирование конфликта. Об этом в Telegram-канале написал опальный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Заранее не рекомендую <…> [Зеленскому] верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп с мая давал Зеленскому шанс урегулировать конфликт напрямую. Но глава киевского режима со своими приспешниками решил просто имитировать переговоры с Россией, не предпринимая реальных шагов для достижения мира.

«А теперь время имитаций кончилось, и Зеленского, как неспособного к компромиссу, за стол переговоров никто не зовет. Все теперь решают без него и без Украины. И вина за это — на самопровозглашенном клоуне», — подчеркнул Дубинский.

Бывший депутат Рады рассказал, что Зеленский в преддверии переговоров на Аляске дал распоряжение готовиться к прекращению конфликта и заключению мира уже к октябрю.