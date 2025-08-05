В своей борьбе с памятниками, связанными с прошлым страны, Украина заходит слишком далеко и опережает даже Европу по радикальности действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о сносе последнего на Украине памятника Ленину.

«Украина сейчас хорошо известна своей борьбой с памятниками, она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим», — процитировал его ТАСС.

В апреле 2024 года в селе Рудковцы Хмельницкой области на Украине демонтировали бюст Владимира Ленина. Этот памятник был последним в стране, посвященным основателю советского государства.

Ранее в Полтаве демонтировали установленный в 1817 году памятник российскому императору Петру I. Работы провели по решению Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках государственной программы деколонизации.