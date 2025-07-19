Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению иска о возвращении президентских выборов пройдет в понедельник, 21 июля. Об этом сообщил арестованный по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский .

Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли еще в мае прошлого года

«Мой иск про назначение выборов на Украине будет рассматриваться в понедельник в Верховном суде в 11:00», — заявил Дубинский.

Действующие украинские власти объявили об отмене выборов президента и депутатов Верховной рады в связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизацией.

Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал о нелегитимности украинского лидера, но при этом подчеркнул, что готов провести с ним финальный раунд переговоров для урегулирования продолжающегося конфликта.

На встрече с главами международных информационных агентств в Санкт-Петербурге президент России отметил, что представителем украинской стороны может быть кто угодно. Но незакрытым остался вопрос, кто подпишет итоговый документ.