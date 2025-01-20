«Должен знать свое место». На Украине сравнили Зеленского с собакой

Депутат Верховной Рады София Федина сравнила Владимира Зеленского с собакой. Таким мнением она поделилась в беседе с журналистом Александром Близнюком на его YouTube-канале .

Парламентарий заявила, что в определенные моменты собака может попытаться доминировать, «качать права».

«И если хозяин не покажет, где место этой собаки, чтобы собака понимала, что она должна реагировать на то, что ее хозяин говорит, <…> тогда собака идет в тотальный разнос», — подчеркнула она.

При этом депутат призналась, что все-равно считает собак лучшими созданиями в мире. Если же говорить о Зеленскому, то ему стоит четко осознавать свою роль и понимать, что он возглавил государство только благодаря украинскому народу.

Ранее сын президента Дональда Трампа Бэррон назвал Зеленского чудаком, который сначала трижды выпрашивал приглашение на церемонию инаугурации в США и получал отказ, а после заявил, что якобы сам не собирался приезжать.