Newsweek: на Украине боятся реакции России на действия ВСУ в Курской области

Ответ России на предпринятую ВСУ атаку на Курскую область может стать намного масштабнее, чем просто месть за действия украинских боевиков. На это указали в материале издания Newsweek .

Журналисты предположили, что высокопоставленные лица в Кремле вряд ли бы превратили продолжение нынешнего наступления ВС России в возмездия за события на курской земле.

«Им нужно что-то более масштабное…» — заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

С ним согласился и высокопоставленный источник в Минобороны Украины, пожелавший сохранить анонимность. Он заявил, что Россия в итоге даст очень жесткий ответ.

Привели в материале и заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат подчеркивала, что страна не оставит вооруженные атаки на свои регионы без мощного ответа.

«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность», — сказала она.