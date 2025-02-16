Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Утром в воскресенье воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации по республике.
«Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 07:18 в Харьковской области. Спустя некоторое время — в Полтавской и Черниговской областях. Также с вечера субботы тревожная сирена работает в Сумской области.
ВС России начали наносить удары по военной, оборонно-промышленной и энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в регионах страны объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в боях с ВСУ российские войска не наносят удары по социальной инфраструктуре и жилым домам.
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