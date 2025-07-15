Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Во вторник, 15 июля, сирены воздушной тревоги почти одновременно сработали на всей территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства цифровой трансформации.

По данным онлайн-карты, тревогу объявили во всех регионах практически в одно время — около 14:00.

Российские военные начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после террористического акта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за взрывом стояли украинские спецслужбы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские силы в боях с ВСУ не наносят удары по социальной инфраструктуре и жилым домам.

Авторы издания «Военная хроника» заявляли, что российские ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» смогут сжечь все переданные ВСУ американские ЗРК Patriot.