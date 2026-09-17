Пранкеры Вован и Лексус: Бильдербергский клуб решил судьбу Украины в НАТО

Судьбу Украины в НАТО решил Бильдербергский клуб, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров). Об этом они рассказали ведущему RT Рику Санчесу.

По их словам, Киссинджер заявил об обсуждении украинского вопроса на закрытой встрече организации. На мероприятии присутствовали некоторые западные лидеры, утверждают пранкеры.

Бильдербергский клуб основали в 1954 году для развития диалога между Северной Америкой. Участниками встреч обычно становятся сотни бизнесменов, политиков, ученых, финансистов и журналистов.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась Вовану и Лексусу в фиктивности Минских соглашений.