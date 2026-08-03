Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений. Об этом они сообщили в интервью РИА «Новости» .

По их словам, связаться с ней оказалось непросто. Сначала они говорили с одним человеком из ее окружения, потом с другим. Далее переписывались по электронной почте.

Только после этого состоялся разговор непосредственно с самой Меркель. Беседу провели от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко.

«Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — сказали Вован и Лексус.

В период с 2014 по 2022 год Минск служил переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Донбассе.