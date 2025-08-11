«Вот это жена!» Украинка залезла на крышу автобуса, в котором ее мужа увозили военкомы

Украинка в попытке отбить у ТЦК мужа залезла на крышу автобуса

В Волынской области Украины женщина попыталась отбить мужа у сотрудников ТЦК. Сначала ее пытались задавить, потом прокатили на крыше автобуса, в котором увозили ее супруга. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам депутата, женщина в отчаянии залезла на крышу автобуса, пытаясь спасти от мобилизации мужа.

«И даже это не остановило людей [президента Украины Владимира] Зеленского — они на большой скорости мчались дальше, везя женщину на крыше», — написал Дмитрук.

В Сети поступок украинки оценили. Комментаторы признали, что такие женщины на вес золота.

«Вот это жена! С такой и в огонь, и в воду», — написал один из пользователей.

В последнее время в Сети начали распространяться ролики, как избежать мобилизации и не попасть в руки сотрудников ТЦК. Украинские мужчины рассказывают, как перейти границу с помощью сапа, перелететь ее на параплане или перебежать по лесу в костюме дерева.