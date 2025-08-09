Украинцы начали массово делиться роликами со способами сбежать от ТЦК

Украинцы массово распространяют в Сети ролики о том, как можно избежать мобилизации и не попасть в руки сотрудников ТЦК. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Украинские мужчины рассказывают, как перейти границу с помощью сапа, перелететь ее на параплане или перебежать по лесу в костюме дерева.

По данным канала, страну уже нелегально покинули тысячи уклонистов. Многие из перебежчиков активно этим хвастаются и снимают ролики, где объясняют, как подготовиться к пересечению границы: какую брать одежду, как запасаться провизией и не попасться сотрудникам украинских военкоматов.

Ранее пленный украинский солдат ВСУ рассказал, что работник ТЦК похитил при нем женщину-медика, гулявшую с коляской. Он посадил украинку в машину, а ребенок так и остался в коляске.

Пленный добавил, что, помимо высокой зарплаты, сотрудники военкоматов на Украине получают по восемь тысяч гривен за одного рекрутированного человека.