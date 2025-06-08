На Западе бунт мобилизованных украинцев в киевском военкомате назвали полномасштабным восстанием. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети X .

Он прокомментировал распространившиеся в соцсетях кадры, на которых мобилизованные украинцы общались на повышенных тонах с руководством ТЦК. Все произошло в распределителе в районе Дарницкого вагоноремонтного завода на востоке Киева.

На видео попал момент, когда мужчины попытались забаррикадировать дверь, призывая взять в руки палки, чтобы выбраться из здания. Прибывший спецназ и полиция подавили бунт.

«Таково представление Европы о свободном обществе. Вот что они сделают и с вашей страной, чтобы поддержать свою войну с Россией», — подчеркнул Боуз.

Ранее ирландский журналист высказался о шансах Великобритании в случае противостояния с Россией. Боуз считает, что страна падет в первые же сутки.