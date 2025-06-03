Британское правительство неспособно решить внутренние проблемы, но готовит страну к войне. В случае противостояния с Россией Великобритания падет в первые же сутки, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Он отреагировал на заявление премьер-министра Кира Стармера о том, что Великобритания должна готовиться к бою. Боуз высмеял рвение политика. Журналист напомнил, что британское правительство не смогло побороть бедность, преступность, иммиграцию и проблемы здравоохранения в собственной стране, потому не способно бороться с другим государством.

«Стармерфюрер: Давайте притворимся, что мы можем сражаться с русскими в фантастической войне (мы проиграем в течение 24 часов)», — сказал Боуз.

Заявление Стармера показало, что Великобритания не заинтересована в прекращении украинского конфликта, сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Он обратил внимание на то, что премьер-министр призвал страну вооружаться в день переговоров в Стамбуле.