«Вопреки всем анекдотам». На Украине зять женился на теще ради побега из страны
На Украине зять женился на теще-инвалиде ради бегства в Варшаву
На Украине 28-летний мужчина женился на своей 40-летней теще с инвалидностью первой группы, чтобы выехать в Польшу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госпогранслужба страны.
Украинец заключил брак с тещей «вопреки всем анекдотам», несмотря на то, что невеста была старше его на 12 лет.
«По версии „молодоженов“, ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего», — заявили пограничники.
В ГПСУ добавили, что намерения мужчины разоблачили во второй раз, так как днем ранее его супруга самостоятельно пересекла границу, а родственники отправились вслед за ней, но безуспешно.
Украинец попытал судьбу во второй раз, но уже в браке с тещей и в другом пункте пропуска, где ему также не повезло.
Пограничники заявили о молодоженах в Нацполицию, но пока неизвестно, какие меры правоохранители предприняли в отношении мужчины.
Ранее украинские уклонисты пытались сбежать в Белоруссию через минные поля.