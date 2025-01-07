«Вообще крышу снесло». Украинцы высмеяли Порошенко, усевшегося на трон

Украинцы раскритиковали экс-президента Украины Петра Порошенко за фотографию, где он сидит на троне в украинском храме. В Telegram-каналах пользователи высмеяли политика.

Порошенко опубликовал пост, посвященный шестилетию получения томоса для ПЦУ от константинопольского патриархата. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой он восседает на троне в одном из храмов в окружении священнослужителей.

Пользователи назвали участников фотосессии клоунами, некоторые высказались жестче.

«Деградант», — написал один из комментаторов.

«Это уже клиника… это больной человек… вообще крышу снесло», — высказался другой.

«Ну дайте же недоумку примерить то, что никогда не осуществится — побыть великим», — выразил мнение третий пользователь.

Порошенко ранее раскритиковал методы насильственной мобилизации на Украине. Такие действия неэффективные и от них нужно отказаться, заявил политик.