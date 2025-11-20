Володин заявил, что Зеленского завтра не будет на Украине

Володин: Зеленского и его окружения завтра не будет на Украине

Украинского президента и его окружения не останется в будущем на Украине, потому что их действия направлены против украинского народа и международных соглашений. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин во время пленарного заседания Госдумы.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности», — сказал он.

Депутаты рассмотрели обращение палаты к властям по поводу разработки плана ответных мер в случае решения ЕС о конфискации российских активов.

До этого Госдума приняла обращение к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой вместе с ЦБ разработать меры на случай хищения замороженных активов России. Авторы обращения назвали такие действия со стороны ЕС незаконными и подрывающими доверие к западным институтам.