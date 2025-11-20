Госдума предложила разработать меры на случай хищения активов Центробанка

Госдума приняла обращение к премьеру Михаилу Мишустину c призывом совместно с Центробанком разработать план действий, на случай если Евросоюз решится похитить замороженные активы. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Авторы обращения отметили, что подобные действия ЕС будут незаконными и подорвут доверие к западным институтам.

«Конфискация российских активов — под каким бы хитроумным прикрытием она ни осуществлялась — не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав», — заявили депутаты.

Одно из предложений — выдвинуть иск к Бельгии и международному депозиту Euroclear с требованием возместить ущерб, а в качестве обеспечительной меры арестовать их имущество в России. Кроме того, можно будет задействовать активы нерезидентов из недружественных государств.

При этом глава самого депозитария Валери Урбен заявила, что будет оспаривать в суде любое решение Еврокомиссии о конфискации российских активов.