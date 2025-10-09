Военные ВСУ в Херсоне стали маскироваться под мирных жителей

Украинские боевики в Херсоне скрываются под видом гражданских, переодевшись в обычную одежду и передвигаясь на велосипедах. Об этом заявил офицер разведподразделения десантников группировки войск «Днепр» с позывным Филин в беседе с РИА «Новости» .

«Сложность заключается в том, что здесь находится много городской застройки, много местных жителей. <…> Для того, чтобы сначала поразить этого противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель», — сказал он.

По его словам, боевики ВСУ понимают, что мирных не станут трогать, поэтому носят гражданскую одежду. Для большой убедительности передвигаются по городу на велосипедах. Кроме того, противники используют херсонцев как живой щит.

Филин отметил, что прежде чем наносить удар, российские военные проводят детальную и качественную разведку. Необходимо точно убедиться, что перед ними противник, а не обычный человек.

Это уже не первый раз, когда боевики ВСУ маскируются под мирных. В марте стало известно, что украинские военные попытались затеряться в Курской области, переодевшись в одежду местных.