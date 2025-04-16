Военные 95-й бригады ВСУ призвали свергнуть Зеленского во время похода на Киев

Военные 95-й бригады ВСУ хотят возглавить поход на Киев и свергнуть Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть нынешнего президента Владимира Зеленского и его команду. Об этом сообщили представители антифашистского подполья в беседе с  РИА «Новости».

«Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — заявили собеседники журналистов.

Военные 95-й бригады утверждают, что из-за действий Зеленского Украина распадется — иностранные государства разделят ее территории между собой. Чтобы этого не произошло, боевики намерены свергнуть президента.

Срок полномочий нынешнего главы государства истек 20 мая. Выборы в стране, которые должны были состояться в прошлом году, отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер стал активно готовиться к выборам президента, при этом публично врет, что это не так. По словам депутата, за развитие предвыборной кампании Зеленского будет отвечать бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

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