Часть военных погибла от болезней в 80-й бригаде ВСУ недалеко от Садков в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В районе Садков отмечаются случаи смертей военнослужащих 80-й бригады из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что некоторые украинские боевики самовольно оставили опорные пункты из-за проблем с логистикой.

Ранее стало известно, что родственники военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая находится на Харьковском направлении, пожаловались на состояние мобилизованных. По их словам, солдатам приходится неделями сидеть в ямах.

Кроме того, зафиксировали несколько случаев издевательств над военнослужащими. По факту случившегося началась проверка.