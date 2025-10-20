Военные 80-й бригады ВСУ стали умирать от болезней из-за проблем с лекарствами
Часть военных погибла от болезней в 80-й бригаде ВСУ недалеко от Садков в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
«В районе Садков отмечаются случаи смертей военнослужащих 80-й бригады из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты», — заявил собеседник журналистов.
Он отметил, что некоторые украинские боевики самовольно оставили опорные пункты из-за проблем с логистикой.
Ранее стало известно, что родственники военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая находится на Харьковском направлении, пожаловались на состояние мобилизованных. По их словам, солдатам приходится неделями сидеть в ямах.
Кроме того, зафиксировали несколько случаев издевательств над военнослужащими. По факту случившегося началась проверка.