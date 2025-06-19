Украинская армия несет большие потери из-за политических метаний президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военкор Дмитрий Кулько в эфире радио «Комсомольская правда» .

Военкор привел в пример первый котел в Ольговской роще в Курской области. Украинским солдатам не давали приказа на отход, не позволяли выйти из рощи, продолжая отправлять туда штурмовые группы.

«Из-за таких политических решений, которые совершенно никак не нужны с военной точки зрения, противник несет большие потери», — подытожил Кулько.

Украина пытается затянуть процедуру опознания тел солдат ВСУ, переданных российской стороной. Затягивание процесса связали с нежеланием киевских властей выплачивать компенсации, положенные членам семей погибших. Украина заявила, что опознание тел военнослужащих займет 13-14 месяцев.