Одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова обвинила местных военкомов, сотрудников ТЦК, в похищении своего сына. На публикацию женщины в социальных сетях обратило внимание РИА «Новости» .

По словам Колтуновой, сотрудники украинского территориального центра комплектования вывезли ее сына в лес. При себе у молодого человека были документы — они удостоверяли инвалидность его матери, а также жены. Такие бумаги, считает Колтунова, должны защищать ее сына от призыва в армию.

Сына писательницы избивали несколько часов. Колтунова утверждает, что военные требовали у него деньги, а затем выбросили на обочину — к тому моменту молодой человек потерял сознание. Автомобиль скорой медицинской помощи к пострадавшему вызвали прохожие.

В госпитале оказалось, что военкомы сломали мужчине три ребра, осколок одного из них вошел в легкое. Также медики диагностировали молодому человеку сотрясение мозга и ушиб селезенки, пострадавшему предстоит как минимум одна операция.

Колтунова стала известна публике после рецензии, которую она еще в 2008 году написала на фильм Ежи Гофмана об Украине. В ней писательница призвала всех, кто считает себя русскими, покинуть украинскую территорию.

Мобилизационные законы власти Украины ужесточили весной 2024 года. Среди прочих документ требовал, чтобы все мужчины страны в возрасте от 18 до 60 лет уточнили свои данные в ТЦК, территориальном центре комплектования. После этого многие украинцы перестали выходить из дома, опасаясь принудительного призыва.