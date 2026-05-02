Сотрудники ТЦК в Одессе оставили на улице собаку, силой мобилизовав выгуливающего ее хозяина. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

Издание в телеграм-канале опубликовало видеозапись брошенного питомца.

Киевский режим не первый год проводит насильственную мобилизацию. Сотрудники Территориального центра комплектования хватают людей на улице, в автобусах, торговых центрах. На Украине их прозвали «людоловами». В Сети гуляет сотни роликов, на которых бравые военкомы скручивают украинцев мужского пола, не чураясь инвалидов и многодетных отцов.

Сотрудники ТЦК не стесняясь прилюдно избивают мобилизованных, не церемонясь с их родными и близкими, которые пытаются противостоять беспределу. В стране регулярно проходят акции протеста против действий военкомов.

В конце апреля Украину всколыхнул случай, когда сотрудники ТЦК в Черновцах похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Архимандрит Сергий является опекуном детей с инвалидностью, его удалось освободить только после вмешательства общественности.