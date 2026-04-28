Военкомы на Украине похитили священнослужителя УПЦ, опекуна детей-инвалидов

Сотрудники ТЦК в Черновицкой области на западе Украины похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом написали в телеграм-канале Союза православных журналистов.

«Сотрудники ТЦК похитили благочинного Банченского монастыря архимандрита Сергия. Священнослужитель является опекуном детей с инвалидностью», — отметили в сообщении.

Более сотни верующих собрались у здания военкомата в Черновцах, требуя освобождения священнослужителя. Митрополит Лонгин пришел к ТЦК с ребенком-инвалидом первой группы, которого опекает отец Сергий. Позже союз сообщил, что архимандрита освободили.

Накануне в Одессе группа подростков отбила у сотрудников военкомата мужчину, которого пытались мобилизовать насильственным образом. Против методов военкомов выступили и водители мимо проезжающих автомобилей.