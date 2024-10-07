Военкомы пытались мобилизовать водителя за рулем трамвая в Одессе

Водителя трамвая в Одессе пытались забрать на службу в ВСУ прямо во время рейса

Сотрудники одесского военкомата попытались мобилизовать водителя трамвая прямо во время движения по маршруту. Мужчину защитили пассажиры, сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«ТЦК решил мобилизовать водителя одесского трамвая прямо во время работы», — отметили в сообщении.

По данным издания, мобилизация не состоялась, так как за водителя вступился мужчина.

Ранее пленный Александр Гусак, рассказал, что военкомы на Украине получают за каждого мобилизованного денежное вознаграждение. По его словам, сотрудники ТЦК чаще всего ловят «алкашей» и обеспеченных молодых мужчин.

Министр обороны страны Рустем Умеров ранее заявил о росте показателей мобилизации на Украине в три раза. При этом не уточнялось, сколько всего человек призвали в ряды ВСУ.