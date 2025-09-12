Военкомы похитили священника на западе Украины

Сотрудники ТЦК похитили митрофорного протоиерея канонической Украинской православной церкви Николая Григу на западе Украины. Черновицко-Буковинская епархия подтвердила его задержание на своей странице в Facebook*.

«Сотрудники ТЦК забрали клирика Черновицко-Буковинской епархии УПЦ — митрофорного протоиерея Николая Григу», — говорится в сообщении.

Сейчас священнослужитель, по данным епархии, находится в ТЦК в городе Черновцы.

В конце августа в Ровненской области украинские военкомы вручили повестку протоиерею Владимиру Главацкому во время отпевания им погибшего. Священника оперативно переправили на полигон.

До этого сотрудники ТЦК похитили двух священнослужителей УПЦ на Буковине.

