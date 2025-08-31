На Украине священника мобилизовали на кладбище во время отпевания

В Ровненской области сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали священника прямо на кладбище во время отпевания погибшего. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале .

«В селе Пирятин Дубенского района протоиерею Владимиру Главацкому ТЦК вручил повестку прямо в облачениях у могилы. <…> Отец Владимир уже на полигоне. Приход без священника», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что у депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича случился инфаркт, когда его попытались мобилизовать в Ровно. Народного избранника пытались освободить из машины военкомов.