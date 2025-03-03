Военкомы на Волыни мобилизовали украинца во время выгула собаки

Волынские военкомы поймали украинца во время выгула собаки и бросили животное

На Волыни сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину, выгуливающего собаку на улице. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

На кадрах запечатлено, как люди в военной форме бегут за мужчиной, а потом силой выводят его на дорогу и заталкивают в микроавтобус. Собаку же просто оставили на улице, она побежала за машиной, куда «запаковали» ее хозяина.

Издание отметило, что в областном ТЦК мужчину назвали уклонистом, которого задержали, мобилизовали и отправили «из-за любви к животным» служить в кинологическое подразделение.

Украинские военкомы также сообщили, что сотрудники ТЦК потом якобы отвели собаку к родственникам мобилизованного.

Видео принудительной мобилизации вызвало широкий общественный резонанс. Его распространили в соцсети X среди англоязычной аудитории.

Издание отметило, что после скандальной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом по теме мобилизации появление таких видео на Западе уже становится трендом.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что насильно мобилизованные украинцы начали носить шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК». По ее словам, жестокость военкомов уже стала мемом.