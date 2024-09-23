На Украине остановили призыв одной категории граждан

Нардеп Гончаренко: мобилизацию мужчин старше 50 лет запретили на Украине

На Украине остановили призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет. В стране также запретили мобилизовать мужчин старше 50 лет, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

По словам нардепа, украинские военкоматы уже получили соответствующую директиву. Гончаренко* уточнил, что теперь призыв граждан этой категории возможен только с их письменного согласия.

Директива, по его словам, не коснулась ограниченно годных мужчин, которые уже являются мобилизованными. Депутат пообещал заняться их демобилизацией.

Кроме того, в стране запретили принудительную мобилизацию украинцев старше 50 лет. Теперь забирать на фронт мужчин в возрасте от 50 лет могут лишь по отдельному мобилизационному распоряжению.

Начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко ранее сообщил, что на Украине появились специальные подразделения, занимающиеся борьбой с видеофиксацией случаев силовой мобилизации граждан.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.