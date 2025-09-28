Военком начал стрелять при вручении повестки во Львовской области
Сотрудник ТЦК начал стрелять по людям во время вручения повестки во Львовской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, что видео со стрельбой опубликовали украинские каналы. На кадрах было видно, как мужчина попытался вырваться из рук вооруженного военкома. Тогда сотрудник ТЦК достал пистолет и открыл стрельбу.
По его словам, украинские военкомы теперь перемещаются по улицам с оружием. Часто их сопровождают так называемые «группы содействия ТЦК», а на деле — полукриминальные структуры. Украинцы их уже прозвали «титушки». Силовик добавил, что сторонники жесткой мобилизации это поддерживают.
«Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК», — сказал он.
Ранее в Ивано-Франковской области группа мужчин штурмовала ТЦК и освободила трех мобилизованных.