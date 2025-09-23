Украинцы напали на сотрудников ТЦК в Ивано-Франковской области

Группа мужчин на Украине штурмом взяла территориальный центр комплектования (аналог военкомата). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Стычка произошла в Калушском районе Ивано-Франковской области. В результате удалось освободить трех мобилизованных в ряды ВСУ.

В Ивано-Франковском областном ТЦК случившееся назвали вооруженным нападением. Сейчас на месте работают правоохранители.

Аналогичный случай произошел под Луцком. Украинцы оказали вооруженное сопротивление при попытке насильственной мобилизации. Они отобрали оружие у военкомов и начали по ним стрелять.

В Ровненской области сотрудники ТЦК мобилизовали священника на кладбище, когда он проводил отпевание погибшего. Приход остался без священнослужителя. Мужчину сразу отправили на полигон.