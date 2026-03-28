В Киеве сотрудники ТЦК вытащили мужчину из автобуса и мобилизовали

Фото: РИА «Новости»

В Киеве сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из автобуса. Видео происшествия опубликовал украинский телеграм-канал «Политика страны».

На кадрах несколько человек в военной форме выталкивают сопротивляющегося мужчину из маршрутки. Пассажиры возмущаются и кричат, что те не имеют права трогать людей.

Несмотря на протесты, военкомы забрали мужчину.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как его, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в нетрезвом виде насильно мобилизовали в ВСУ.

Мужчина поделился, что пришел в ларек за водкой, а там его встретили сотрудники ТЦК. Перед тем как забрать, бутылку алкоголя ему все же купили.

