Водитель переехал двух сотрудников ТЦК на западе Украины

В Тернополе два сотрудника ТЦК остановили водителя автомобиля Daewoo Lanos для проверки документов. Он оказал им сопротивление, сообщила в Telegram-канале полиция Тернопольской области.

Военнослужащие решили проверить у мужчины наличие документов воинского учета. Украинец ответил отказом и заперся в машине.

Потом он резко поехал вперед и сбил двух военкомов. Их доставили в больницу с травмами. Один из сотрудников ТЦК выстрелил в колесо автомобиля, но водитель Daewoo успел скрыться в неизвестном направлении.

Тернопольская полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Мужчину объявили в розыск.

Украинцы по всей стране оказывают вооруженное сопротивление при попытке насильственной мобилизации. Ранее толпа мужчин штурмом взяла территориальный центр комплектования Ивано-Франковской области. Им удалось освободить трех мобилизованных в ряды ВСУ.