Во Львове женщина обрушилась на харьковчан за русскую речь

Во Львове женщина набросилась на жителей Харькова с критикой из-за того, что они говорили на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски», — написали журналисты.

На видео, опубликованном изданием, женщина обвиняет жителей Харькова в сепаратизме за то, что они говорят на русском языке. В ответ жительница Львова вызвала полицию.

В Одессе на пляже «Золотой берег» отдыхающие подрались, когда один из посетителей, предположительно, включил русскоязычную музыку. Девушки в купальниках таскали друг друга за волосы. Мужчины пытались их разнять, но затем и сами начали драться.