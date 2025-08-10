Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Во Львове полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, был вооружен пистолетом и спровоцировал конфликт в одном из торговых центров. Об этом сообщило издание «Общественное. Львов».

По данным украинских СМИ, задержанный якобы угрожал посетителям оружием и даже мог взять людей в заложники. В настоящее время следователи проверяют его личные вещи на предмет запрещенных предметов.

На Украине проблема неконтролируемого оборота оружия обострилась после февраля 2022 года, когда власти начали массово раздавать его желающим.

По оценкам МВД, к февралю 2024 года на руках у граждан находилось от двух до пяти миллионов единиц неучтенного оружия. Министр внутренних дел Игорь Клименко ранее признавал, что количество преступлений с его применением растет и будет увеличиваться.

