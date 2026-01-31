Во Львове аптеки и магазины попросили сделать запасы на случай блэкаута

Мэрия Львова рекомендовала аптекам и магазинам запастить товарами первой необходимости и резервным питанием на случай блэкаута. Об этом написал телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на власти города.

В мэрии сообщили, что такое решение приняли на заседании исполкома 30 января. Аптекам и супермаркетам рекомендовали сделать запасы на две недели, чтобы они смогли работать при длительных отключениях электроэнергии.

«Мы не знаем, какая будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовыми действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций», — заявила директор департамента экономического развития горсовета Инна Свистун.

Авторы канала также отметили, что во Львове сейчас свет почти не отключают.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на метеорологов, что к следующему понедельнику, 2 февраля, в Киеве похолодает до -22… -26 градусов.