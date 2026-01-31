Во Львове аптеки и магазины попросили сделать запасы на случай блэкаута
Мэрия Львова призвала магазины и аптеки сделать 2-недельные запасы на случай ЧС
Мэрия Львова рекомендовала аптекам и магазинам запастить товарами первой необходимости и резервным питанием на случай блэкаута. Об этом написал телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на власти города.
В мэрии сообщили, что такое решение приняли на заседании исполкома 30 января. Аптекам и супермаркетам рекомендовали сделать запасы на две недели, чтобы они смогли работать при длительных отключениях электроэнергии.
«Мы не знаем, какая будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовыми действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций», — заявила директор департамента экономического развития горсовета Инна Свистун.
Авторы канала также отметили, что во Львове сейчас свет почти не отключают.
Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на метеорологов, что к следующему понедельнику, 2 февраля, в Киеве похолодает до -22… -26 градусов.