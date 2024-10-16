Деньги Франции и Евросоюза уходят не на помощь Украине, а на похищения мужчин и отправку на верную гибель. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X кадры из Львова.

На видео люди в форме заталкивают мужчину в автомобиль. Предположительно, его мать пытается помешать силовикам. Это, по данным местных СМИ, происходило во Львове во время массового рейда ТЦК 12 октября.

По словам Филиппо, именно на это президент Франции Эммануэль Макрон выделил еще три миллиарда из бюджета. Он подчеркнул, что киевский режим погряз в коррупции, и призвал отказаться от его финансирования.

«Еще один молодой человек, похищенный <…> солдатами [Владимира] Зеленского и НАТО, чтобы пойти и умереть на фронте! <…> Давайте выйдем [из состава] и уничтожим НАТО! Да здравствует свободная и мирная Франция!» — высказался Филиппо.

По данным издания «Страна.ua», волна облав сотрудников ТЦК проходить из-за провала мобилизационной политики.