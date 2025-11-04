Власти Украины уличили в страхе перед реакцией людей на блэкаут
Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий: власти боятся реакции на отключения энергии
Киевский режим боится возможной реакции населения на вероятные отключения электричества грядущей зимой. Об этом изданию Politico заявил бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Они до смерти напуганы возможной реакцией общественности», — сказал он.
Кудрицкий выразил мнение, что такая критика отчасти оправдана, так как борьбу за обеспечение электричеством осложнят задержки в реализации плана децентрализованной выработки электроэнергии.
«Правительство своевременно не отреагировало на план, подразумевавший децентрализованную генерацию электроэнергии, который мы три года назад представили Владимиру Зеленскому», — добавил бывший глава «Укрэнерго».
Ранее депутат Киевского совета Виталий Нестор посоветовал жителям украинской столицы зимой надеяться не на городскую администрацию, а только на самих себя.