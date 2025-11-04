Власти Украины уличили в страхе перед реакцией людей на блэкаут

Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий: власти боятся реакции на отключения энергии

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Киевский режим боится возможной реакции населения на вероятные отключения электричества грядущей зимой. Об этом изданию Politico заявил бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Они до смерти напуганы возможной реакцией общественности», — сказал он.

Кудрицкий выразил мнение, что такая критика отчасти оправдана, так как борьбу за обеспечение электричеством осложнят задержки в реализации плана децентрализованной выработки электроэнергии.

«Правительство своевременно не отреагировало на план, подразумевавший децентрализованную генерацию электроэнергии, который мы три года назад представили Владимиру Зеленскому», — добавил бывший глава «Укрэнерго».

Ранее депутат Киевского совета Виталий Нестор посоветовал жителям украинской столицы зимой надеяться не на городскую администрацию, а только на самих себя.

