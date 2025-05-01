США захотели получить украинские ресурсы как можно быстрее

В Белом доме подтвердили планы по быстрой реализации сделки с Киевом

США рассчитывают приступить к выполнению соглашения с Украиной о совместной разработке минеральных ресурсов в кратчайшие сроки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Стивена Миллера.

Миллер заявил, что администрация Трампа намерена реализовать ресурсную сделку максимально быстро. Он также подчеркнул, что соглашение с Киевом рассматривается как часть процесса возврата долга США.

По его словам, речь идет о компенсации тех расходов, которые были направлены на поддержку Украины с начала конфликта. Миллер назвал сделку «ключевым элементом» в контексте сотен миллиардов долларов, потраченных Вашингтоном на военную и экономическую помощь Киеву.

Накануне стало известно о подписании документа между США и Украиной, в рамках которого американская сторона получит доступ к украинским редкоземельным ресурсам в обмен на инвестиции. По информации официальных лиц, будет создан фонд, управление которым поделят Вашингтон и Киев в равных долях.

Соглашение было подписано в Вашингтоне после нескольких месяцев напряженных переговоров, в ходе которых неопределенность сохранялась до последнего момента. Договор предоставит Соединенным Штатам преимущественный доступ к новым сделкам по добыче украинских полезных ископаемых.