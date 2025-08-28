Власти Украины признали Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ

Киевская митрополия канонической Украинской православной церкви сохранила тесные связи с Русской православной церковью, чем нарушила закон «О свободе совести и религиозных организациях». Такое решение вынесла Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Полный текст документа опубликовали на сайте ведомства .

Там напомнили, что деятельность РПЦ на Украине официально запретили для «защиты конституционного строя». После выявленной аффилированности предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию выдали предписание устранить нарушения, но он отказался от его выполнения.

На основании такого решения ведомство признало Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, чья деятельность запрещена на Украине.

В конце прошлой недели изгнанные из Киево-Печерской лавры в Киеве монахи сообщили, что сотрудники Министерства культуры Украины начали выносить из пещер мощи святых, хранившиеся там на протяжении столетий.

Священники пояснили, что чиновники лезли руками в раки и ковчеги, а снятые с мощей облачения развешивали на веревках.