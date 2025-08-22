Сегодня 17:51 Кощунство, надругательство и бесовщина. Как из Киево-Печерской лавры выносят мощи святых 0 0 0 Фото: Bai Xueqi/Xinhua / www.globallookpress.com Украинское общество

Сотрудники Минкультуры Украины стали выносить мощи святых из Киево-Печерской лавры. По словам монахов, с останками производят «непонятные манипуляции», а от происходящего «не оставляет ощущение страшного кощунства».

Зачем из Киево-Печерской лавры выносят мощи святых Музейные работники и сотрудники Минкультуры нагрянули в одну из пещер Киево-Печерской лавры 19 августа. Неизвестные проводят с останками странные манипуляции и снимают со святых облачения, которые тут же развешивают на веревках, а также лезут руками в ковчеги с мощами. Монахи делятся снимками происходящего. По их словам, все выглядит максимально дико, ужасно и пренебрежительно к святым. Что происходит — неизвестно. «С тех пор как братии несколько месяцев назад запретили доступ к пещерам, наши преподобные находятся в совершенно неизвестном состоянии. Не отпускает ощущение страшного кощунства», — подчеркивают монахи.

Один из них рассказал, что во время Петрова поста насельники лавры традиционно «переодевали» мощи преподобных, чтобы просушить облачения от пещерной сырости. Это торжественное действо, которое доверяли только монахам в священном сане. Те обязательно во время церемонии пели акафисты и читали молитвы, а перед каждым преподобием несли свечу. Сейчас ни о чем таком речи не идет. Архиепископ УПЦ Иона (Черепанов) объяснил, что монахи традиционно переносили останки на специальных лотках в виде человеческого силуэта и на светлой мантии, чтобы не утратить и пылинки святынь. Сейчас музейщики отставили конструкции в сторону. «Где и на чем при этом лежат мощи и сколько при этом надругательстве частиц упало под ноги, на попрание, остается только догадываться», — возмутился Черепанов.

Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре и с чего все началось Власти Украины в течение нескольких лет пытаются выдавить монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Осенью 2022 года силовики нагрянули в обитель с масштабными обысками, против нескольких человек завели уголовные дела. Поводом стал ролик, на котором церковный хор якобы исполняет песню о восстании России. Монахи назвали видео фейковым. В марте 2023-го украинское Министерство культуры расторгло договор аренды и наказало священникам освободить территорию. Тогда начались массовые противостояния верующих с боевиками-националистами. «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — обращался наместник монастыря митрополит Павел к Зеленскому. Чиновники намекали монахам, что все утрясется, если те перейдут из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ.

В августе — сентябре того же года полиция взяла штурмом несколько корпусов лавры, в том числе резиденцию предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Силовики запретили проход на подконтрольную УПЦ территорию всем, кроме работников монастыря, монахов и священников. В захваченной части лавры стали проводить развлекательные и пропагандистские мероприятия вроде кулинарных шоу, «военного молитвенного завтрака», представлений со стрельбой из лука и дракой на саблях и других.

Ключевой проблемой для ПЦУ стало практически полное отсутствие своих прихожан и монахов. Раньше в монастырь приходили около 400 тысяч человек ежегодно, теперь показатель снизился до 50-80 тысяч. Тема с мощами тоже не первый раз всплывает в публичном пространстве. В июне 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что украинские власти и ЮНЕСКО договорились о вывозе из монастыря христианских ценностей, а том числе останков святых. В марте Минкультуры Украины сформировало комиссию для проверки мощей в пещерах. Первый рейд провели в конце месяца, результаты работы комиссии засекретили.

Агония киевского режима На Украине уничтожают каноническую УПЦ, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, чьи слова привели «Известия». «Это все откровенная бесовщина. Думаю, ПЦУ в этой схеме просто является промежуточным звеном, в конечном итоге духовное пространство зачищается для прихода греко-католиков», — подчеркнул экс-парламентарий. По мнению политолога Александра Дудчака, украинские власти планомерно добиваются выдавливания УПЦ из Киево-Печерской лавры. Эксперт подчеркнул, что у этих людей нет ничего святого. «Это агония киевского режима. При этом сложно сказать, почему приступ активности произошел именно сейчас. С одной стороны, ровно год назад Верховная рада приняла закон о запрете УПЦ. Возможно, таким образом пытаются вдохнуть в ту инициативу новую жизнь», — сказал Дудчак. Он не исключил, что президент Владимир Зеленский таким образом пытается отвлечь внимание от переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и происходящего на фронте.