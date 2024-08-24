Власти Кот-д’Ивуара заподозрили украинских послов в подготовке боевиков

Власти Кот-д’Ивуара, предположительно, изучают участие посольства Украины в подготовке боевиков и отправке деталей для БПЛА. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на африканские СМИ.

Речь идет об участии украинской дипмиссии в Абиджане в тайной военной подготовке и поставке запчастей для БПЛА через дипломатическую почту. Если информация официально подтвердится, это может значительно повлиять на отношения двух государств.

Посольство Украины также может заниматься «координацией подготовки боевиков». Такие действия обеспокоили Кот-д’Ивуар.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее сообщил о применении против Вооруженных сил России ракеты-дрона «Паляниця». По его словам, боеприпас использовали впервые.