Власти Киевской области решили силой захватить монастырь УПЦ

Местные власти планируют силовым путем захватить Свято-Михайловский монастырь канонической Украинской православной церкви в Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

«В городе Переяслав Киевской области готовится силовой захват Свято-Михайловского монастыря Украинской православной церкви. Нападение на обитель может быть осуществлено в ночное время», — указано в сообщении, опубликованном на сайте союза.

Среди возможных организаторов силового захвата — глава Бориспольской районной администрации, мэр Переяслава Вячеслав Саулко и сотрудники СБУ.

Власти Украины развернули самую масштабную в новейшей истории страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата — крупнейшей религиозной общины в стране. Местные власти в различных регионах Украины, ссылаясь на ее связи с Россией, запретили деятельность УПЦ.

Ранее представители конгресса США потребовали от украинских властей разъяснений из-за захватов православных храмов на Украине.