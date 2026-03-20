Власти Киевской области решили силой захватить монастырь УПЦ

СПЖ: в Переяславе власти готовят силовой захват монастыря УПЦ
Местные власти планируют силовым путем захватить Свято-Михайловский монастырь канонической Украинской православной церкви в Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
«В городе Переяслав Киевской области готовится силовой захват Свято-Михайловского монастыря Украинской православной церкви. Нападение на обитель может быть осуществлено в ночное время», — указано в сообщении, опубликованном на сайте союза.
Среди возможных организаторов силового захвата — глава Бориспольской районной администрации, мэр Переяслава Вячеслав Саулко и сотрудники СБУ.
Власти Украины развернули самую масштабную в новейшей истории страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата — крупнейшей религиозной общины в стране. Местные власти в различных регионах Украины, ссылаясь на ее связи с Россией, запретили деятельность УПЦ.
Ранее представители конгресса США потребовали от украинских властей разъяснений из-за захватов православных храмов на Украине.