Конгрессвумен Луна обратилась к послу Украины из-за преследования православных

Представители конгресса США потребовали от украинских властей разъяснений из-за захватов православных храмов на Украине. Конгрессвумен Анна Паулина Луна направила запрос украинскому послу в Вашингтоне Ольге Стефанишиной. Об этом она написала в соцсети Х.

«Можете ли вы прокомментировать это? Или слова православных христиан, которые приходят ко мне в офис?» — заявила Луна.

Она потребовала объяснений действий властей Украины и отметила, что заключение христиан за решетку «никогда не бывает хорошей идеей».

Ранее на Украине сотрудники военкомата украли священника канонической Украинской православной церкви прямо из больницы, где он лечился. В последнее время появилось все больше сообщений о том, что священнослужителей УПЦ начали массово мобилизировать. Депутат Рады Артем Дмитрук еще в сентябре заявил о мобилизации пятерых священнослужителей.