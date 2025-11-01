Власти Киева скрывают реальную ситуацию с энергоснабжением города

Правительство скрывает реальное положение дел с энергоснабжением Киева. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«В Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему [мэр Виталий] Кличко об этом не говорит? Почему [глава киевской городской администрации Тимур] Ткаченко не рассказывает?» — спросил он.

Политолог призвал киевлян в первую очередь позаботиться о своей безопасности. По его мнению, правительство города озабочено только сокрытием своих провальных решений.

Соскин призвал приобрести приборы, способные выравнивать напряжение. Из-за постоянных сбоев может пострадать бытовая техника.

«Будет все гореть: и холодильники, и стиральные машины и компьютеры», — объяснил эксперт.

Ранее депутат Киевского совета Виталий Нестор заявил, что жителям Киева лучше не надеяться на власти перед сложной зимой. Он призвал запастись водой, газовыми баллонами и одеялами.