Визит украинского премьера в Швейцарию отменили из-за форс-мажора

МИД Швейцарии сообщил об отмене визита в стран у премьера Украины Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, планировавший посетить Швейцарию, отменил визит из-за форс-мажорных причин, сообщили информационному агентству Keystone-ATS в швейцарском МИД. Глава украинского правительства должен был прибыть в Европу 16 октября.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии не уточнили, по какой именно причине Денис Шмыгаль отменил визит. МИД страны анонсировал поездку в минувший понедельник.

По предварительным данным, Шмыгаль собирался выступить в Лозанне 17–18 октября, а после выступить на совместной пресс-конференции с президентом страны Виолой Амхерд.

В конце сентября должность главы МИД Украины покинул Дмитрий Кулеба. Вместо него министерство возглавил Андрей Сибига.