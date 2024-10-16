Визит украинского премьера в Швейцарию отменили из-за форс-мажора

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, планировавший посетить Швейцарию, отменил визит из-за форс-мажорных причин, сообщили информационному агентству Keystone-ATS в швейцарском МИД. Глава украинского правительства должен был прибыть в Европу 16 октября.
В Министерстве иностранных дел Швейцарии не уточнили, по какой именно причине Денис Шмыгаль отменил визит. МИД страны анонсировал поездку в минувший понедельник.
По предварительным данным, Шмыгаль собирался выступить в Лозанне 17–18 октября, а после выступить на совместной пресс-конференции с президентом страны Виолой Амхерд.
В конце сентября должность главы МИД Украины покинул Дмитрий Кулеба. Вместо него министерство возглавил Андрей Сибига.
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