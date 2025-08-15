Визит сотрудников ТЦК на СТО в Одессе привел к массовой драке

Жители Одессы подрались с военкомами на территории станции техобслуживания машин. Потасовка произошла при попытке насильственной мобилизации, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Сотрудники ТЦК нагрянули на территорию станции технического обслуживания автомобилей. Один из них стал уводить мужчину с разбитым лицом, а потом ударил его в живот. За происходящим наблюдал другой военком.

Еще один украинец пытался скрыться на своем автомобиле, но его успели задержать. Все это привело к массовой драке, в которой принимали участие не меньше 20 человек. Военкомы применяли против мужчин электрошокеры.

Ранее в украинском городе Ровно местные жители на автомобилях заблокировали транспорт сотрудников военкомата. Они пытались освободить мобилизованного, но безуспешно.

В Волынской области женщина также хотела отбить мужа у сотрудников ТЦК. В итоге ее прокатили на крыше автобуса, в котором увозили ее супруга.