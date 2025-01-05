Украинское руководство тяготится чувством неизвестности перед визитом в Киев представителя избранного президента США Дональда Трампа. Причиной этому в то м числе стали заявления Кита Келлога, сообщила газета The Guardian .

В статье указали, что официальная власть на Украине столкнулась с неопределенностью как раз в тот момент, когда ситуация на поле боя стала наиболее тяжелой. Ей также не понравилась «эквивалентность» высказываний Келлога: представитель Трампа критикует за эскалацию как Россию, так и Украину.

По мнению источника газеты в украинской сфере безопасности, правила взаимодействия США и украинских властей могут поменяться.

«Это немного похоже на то, когда вы играете в видеоигру и потратили целую вечность, продвигаясь по уровням, и наконец знаете, как в них ориентироваться. Теперь все правила другие, и будет трудно выучить их заново», — отметил собеседник The Guardian

Другие источники газеты рассказали, что украинские власти не пойдут на уступки, пока Запад не даст стране гарантии безопасности.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Белый дом был в курсе планов украинского руководства вторгнуться в Курскую область. По его мнению, об этом не знали в американском конгрессе.